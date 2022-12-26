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الإثنين، 26-12-2022 10:57 ص

تعطيل المدارس والجامعات في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعطيل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال اليوم الاثنين في ظل الظروف الجوية العاصفة في القطاع.اضافة اعلان


وقررت الوزارة تعليق الدراسة اليوم في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال كافة نظرا للظروف الجوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس، وحفاظاً على سلامة الطلبة، تقرر تعليق الدراسة ليوم الاثنين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال".

بدورها، أعلنت الجامعات الحكومية والخاصة عن تعطيل دوامها اليوم، وكذلك أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن تعطيل الدوام في مراكز التدريب المهني ومركز ذوي الإعاقة.

بترا

 




 

 


 

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