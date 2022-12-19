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الإثنين، 19-12-2022 09:50 ص

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق رفح

توغل


الوكيل الاخباري - توغلت صباح يوم الاثنين قوة هندسية إسرائيلية مكونة من 6 آليات عسكرية إسرائيلية داخل أراضي الفلسطينيين شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بتوغل 4 جرافات ودبابتين انطلاقًا من بوابة موقع "المطبق" شرقي رفح، مسافة تقدر بحوالي 50 مترًا داخل أراضي الفلسطينيين.


ولفتت إلى مباشرة الجرافات بأعمال تجريف داخل الأراضي الزراعية، فيما تساندها من داخل السياج الأمني عدد من الدبابات والجيبات العسكرية.


ونوهت إلى أن التوغل تزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية ونقطة للضبط الميداني شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس.

 

صفا


 




 

 


 

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