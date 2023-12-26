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الثلاثاء، 26-12-2023 10:35 م

تعيين الهولندية كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

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الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن تعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).

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وقال بيان صدر باسم غوتيريس إن كاغ و"من خلال هذا الدور، ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة"، كما ستقوم أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفًا في الصراع، لافتا إلى أنه وفي تنفيذ هذه المهام، سيتم دعم المنسقة الجديدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.


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