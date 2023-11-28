تفاصيل تمديد الهدنة واعداد الاسرى المنوي الافراج عنهم

الوكيل الإخباري - بعد الاتفاق بين الاحتلال وحركة حماس على تمديد الهدنة يومين إضافيين، فإنه سيتم اطلاق سراح ما لا يقل عن 20 أسيراً اسرائيلياً، بمعدل 10 في كل يوم، مقابل الافراج عن 60 اسيرا فلسطينيا بمعدل 30 اسيرا كل يوم.

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وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الإفراج عن 60 أسيرا فلسطينيا، مقابل تسريح اسرى اسرائيليين آخرين من غزة.



وسيقوم الاحتلال باطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل اسير اسرائيلي، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.



وسيتم السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.



وكانت قطر وحماس أعلنتا، أمس الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة يومين إضافيين.

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