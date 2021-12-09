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الخميس، 09-12-2021 03:59 م

تكريم أهالي الأسرى والأسيرات في بيت لحم

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الوكيل الإخباري-شارك العشرات من أهالي الأسرى والأسيرات اليوم الخميس، في حفل تكريم أقامه مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومؤسسات الأسرى في بيت لحم.

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وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن المرأة الفلسطينية لها باع طويل في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد دخل سجون الاحتلال من العام ٦٧ حوالي سبعة عشر ألف أسيرة فلسطينية، عشن ظروفا معيشية صعبة وسيئة مبنية على سياسة الاحتلال القائم على العنف.

 


بدوره شدد محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، على أهمية شحذ همم أهالي الأسرى والأسيرات ورفع معنوياتهم ورفع حالة الأمل، لنستمر في مسيرتنا حتى دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.


فيما قال رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، إن المرأة الفلسطينية هي الحياة والأساس وهي المكافحة في ظروف قاسية وتحت نير هذا الاحتلال المجرم، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية فدائية حملت البندقية ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل وتقاسمت معه الهم الوطني والقضية الوطنية.


من ناحيتها، قالت مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة يتم إحياؤها بعدة فعاليات نضالية ومطلبية، وجوهرها المناداة لإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية.


من جانبها أوضحت عضو الهيئة الإدارية في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة ماجدة الأزرق، أن الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة مستمرة على مدار ستة عشر يوما، وشعار الحملة هذا العام الأسيرات الفلسطينيات رفضا للعنف الموجه ضد الأسيرات الفلسطينيات.


وتخلل الحفل فقرات للدبكة الفلسطينية، وفي الختام تم تكريم أهالي الأسرى والأسيرات ذوي الاحكام العالية.

 

وفا

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