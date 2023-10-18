جلسة طارئة في البرلمان المصري

الوكيل الإخباري- قرر مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة غدا الخميس 19 أكتوبر، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

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وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لاستشهاد المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني .

روسيا اليوم