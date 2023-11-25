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السبت، 25-11-2023 11:17 ص

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

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الوكيل الإخباري - في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه أمس الجمعة،بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة.

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وأعلن المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، في فيديو جديد نشره اليوم السبت على حسابه في منصة إكس، أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع.

 

وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتًا، التنقل إلى جنوب وادي غزة، أو الدخول إلى البحر، في إشارة توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك.


كذلك، أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد عن الحدود ممنوع.

 




 

 


 

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