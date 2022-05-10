جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عن اشتمال مناوراته العسكرية التي يجريها منذ أمس على التدريب للتعامل مع سيناريوهات التعرض لسقوط صواريخ على المدن.

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وذكر الناطق العسكري انه وكجزء من المناورات سيتم التركيز اليوم الثلاثاء على الجانب المدني وتعرض المدن للصواريخ وتسلل المسلحين، حيث سيتم تفعيل صافرات الانذار في منطقة "رامات هشارون" شمالي تل أبيب في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من صباح اليوم الثلاثاء.



ولفت الناطق العسكري أنه وفي حال وجود حدث حقيقي فسيتم تفعيل الصافرات مرة أخرى وإبلاغ السكان عبر تطبيق الجبهة الداخلية.



في حين تأتي مناورات اليوم ضمن مناورات "مركبات النار" التي بدأها الجيش أمس الإثنين وتستمر تصاعدياً على مدار 4 أسابيع وسيتم التدرب خلالها على عدة سيناريوهات متطرفة حال تعرض الكيان لحرب أو كوارث طبيعية.

صفا