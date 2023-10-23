جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين مدينة أريحا من المدخل الشمالي، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واعتقلت 9 فلسطينيين من المخيم.

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وحسب مصادر فإن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيم حتى اللحظة برفقة جرافة عسكرية، وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).



وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 14 آخرون، فجر الاثنين، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله.



واقتحمت القوات، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.



كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

