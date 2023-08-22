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الثلاثاء، 22-08-2023 09:09 ص

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة.


وقال جيش الاحتلال في بيان مشترك مع "جهاز الأمن العام" (الشاباك) إنه في أعقاب نشاط استخباري وعملياتي مشترك تم، الليلة الماضية، اعتقال فلسطينيين من نفس العائلة وهما من سكان مدينة الخليل للاشتباه في تنفيذهما عملية إطلاق النار التي نفذت صباح أمس الإثنين، بالقرب من الخليل".


وزعم البيان أن المعتقلين اعترفا بتنفيذ العملية قرب مستوطنة كريات أربع، مضيفا أنه بعد اعتقالهما والتحقيق الأولي معهما قاما بتسليم السلاح الذي استخدم في تنفيذ العملية.


وأكد البيان نقل الشابين إلى جهاز "الشاباك" لاستكمال التحقيق.


وقُتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب آخر بجروح حرجة، يوم الاثنين، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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