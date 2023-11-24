الجمعة 24-11-2023
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الجمعة، 24-11-2023 04:47 م

جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لفلسطينيين أمام سجن عوفر كانوا ينتظرون أسرى من المقرر الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع حركة حماس.

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وقالت قناة إن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه

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