جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لفلسطينيين أمام سجن عوفر كانوا ينتظرون أسرى من المقرر الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع حركة حماس.
وقالت قناة إن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه
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فيديو- القوات الاسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه الصحفيين والأهالي قرب سجن "عوفر" غرب رام الله".#اسرائيل #الاسرى_الفلسطنيين #رام_الله #وردنا pic.twitter.com/qeMZKzwExe— Waradana News (@NewsWaradana) November 24, 2023