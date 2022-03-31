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الخميس، 31-03-2022 07:51 ص

جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات عنيفة

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر باقتحام الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ومحاصرته منزلا وسط اشتباكات عنيفة.

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وفي وقت سابق، قررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.


وتشهد الضفة الغربية أجواء متوترة على خلفية تصعيد القوات الإسرائيلية إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع 3 عمليات وقعت داخل مدن محتلة في أسبوع واحد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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