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الخميس، 07-12-2023 06:02 م

حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

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الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني،اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.

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وقال الحزب -في بيانات منفصلة- إنه استهدف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.


وأضاف أنه استهدف أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.


وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة فيهم، كما أكد أن مقاتليه استهدفوا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابة مباشرة.


 




 

 


 

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