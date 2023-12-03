حقيقة فيديو الرضيع الذي يبكي دما في غزة

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي حربا شعواء في قطاع غزة، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عدة عن مأساة الأطفال هناك، من بينها فيديو قال ناشروه إنه لرضيع يذرف دموعا من دم.



ويصور الفيديو طفلا لم يتعد عمره الأشهر، وهو يبكي ويذرف دموعا كأنها من دم. وكتب ناشرو الفيديو "أطفال غزة تبكي دم" ما يوحي أن الفيديو مصور أخيرا خلال الحرب.



إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصور طفلا يبكي دماً في غزة لا صحة له. وأفاد مكتب التحقيقات لدى الوكالة الفرنسية للأنباء بأن الفيديو يرشد إليه منشوراً على صفحة طبيب جزائري في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وعلق الطبيب على الفيديو بالقول "حالة نادرة لدموع من دم بسبب عدوى بكتيرية".



وأشارت الوكالة إلى أنها تواصلت مع الطبيب في الجزائر الذي أكد أنه عاين هذه الحالة.



وشرح الدكتور وليد بيروك أن هذه الحالة التي تعرف بالهيمولاكريا أو دموع الدم، أصابت رضيعا حديث الولادة لم يتعد عمره 10 أيام وقد صورها في عيادته.



وأضاف أن هذه الحالات نادرة جدا وهي الحالة الثالثة التي يعاينها خلال السنوات العشر الماضية.

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