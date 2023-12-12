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حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 08:30 م

حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

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الوكيل الإخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة، إن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة، وأن الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي.

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وأضاف حمدان، خلال مؤتمر في بيروت، بات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان، موضحاً أنه في اليومين الماضيين فقط ارتكب العدو الصهيوني 25 مجزرة.


وأشار إلى أن العدو يحاول مواجهة خسائره بعرض صور مفبركة ووهمية، مؤكداً أنه فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي.


وجدد حمدان التأكيد على أن الاحتلال لن يفلح في تحرير أي من أسراه، ولن يحقق نتنياهو هدفا له في غزة.


وقال إنه لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

 




 

 


 

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