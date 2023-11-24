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الاحتلال يشن غارات مكثفة وقصف عنيف يسبق بدء الهدنة الإنسانية

الجمعة، 24-11-2023 10:06 ص

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لغزة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -اليوم الجمعة- إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

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وسيلتقي كاميرون زعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة، وكان التقى أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وقال كاميرون في بيان "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".


 




 

 


 

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