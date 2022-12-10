حماس تدعو لتجريم الاحتلال ومحاكمة قادته

الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للتحرك الجاد لتجريم انتهاكات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.

اضافة اعلان



وأضافت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، لمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويُحييه العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام، "إنَّ الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة مواتية لتسليط الضوء على حجم وبشاعة جرائم الاحتلال وإرهابه المتواصلَين".



وأشارت إلى أن الذكرى تأتي "في وقت يتصاعد فيه إرهاب الاحتلال وانتهاكاته المُمنهجة ضدَّ شعبنا الفلسطيني، عبر القتل المتعمّد، والتغوّل الاستيطاني، وسرقة الأراضي، والتهويد، والإبعاد، والحصار، والتمييز والفصل العنصري، في انتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي".

صفا