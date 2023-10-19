حماس تدعو لتصعيد الحراك الشعبي في جميع الدول

الوكيل الاخباري - دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لتصعيد الحراك الشعبي والجماهيري في الدول العربية والإسلامية رفضاً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، واسناداً لنضال شعب غزة المشروع.

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وأضاف قاسم: "يجب توسيع الحراك المساند للشعب في كل العالم، لتكون رسالة واضحة ضد محاولة الولايات المتحدة تحشيد الدعم للاحتلال وعدوانه".



وتابع "نهيب بالشعب في الضفة الأبية، وأهالي فلسطين المحتلة عام 48، إلى الانتفاض في وجه العدو الصهيوني والاشتباك معه في كل المدن والقرى والمخيمات. كما نتوجّه إلى أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى الاستمرار في مظاهراتهم واعتصاماتهم وفعالياتهم الرّافضة لحرب الإبادة والعدوان الصهيوني على قطاع غزّة".



كما دعا الى طرد سفراء الكيان الصهيوني المحتل في كل العواصم العربية والإسلامية ووقف كل أشكال التطبيع والتنسيق والتعاون معه وشنّ كافة أشكال المقاطعة ضده.

