حماس: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى

الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن حركة حماس تعاملت بإيجابية في صفقة تبادل الأسرى.

اضافة اعلان



وأضاف الحية في تصريحات صحفية "حرصنا على الالتزام ببنود صفقة التبادل لكن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ تعهداته."



وتابع " كنا معنيين منذ اليوم الأول بإعادة المحتجزين من النساء والأطفال لذويهم."



وأشار أنهم يسعون لتأمين الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين منوها إنهم تمكنوا من تأمين عدد إضافي من المحتجزين وتحديد أماكنهم سنبلغ الأطراف لتمديد الهدنة.



وقال "نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى نريد أن نوقف العدوان على شعبنا ودخول المساعدات لقطاع غزة."



وطالب من الوسطاء الضغط على الأمم المتحدة لإيصال المساعدات لشمال القطاع وجنوبه.