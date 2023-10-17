الثلاثاء 17-10-2023
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الثلاثاء، 17-10-2023 08:52 م

حماس تصدر بياناً عاجلاً بعد مجزرة المشفى المعمداني

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الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء،جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".

وأضافت في بيان مقتضب مساء اليوم الثلاثاء، أن "على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً.. لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً".

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