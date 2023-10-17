حماس تُصدر بيانًا عاجلاً وتوجه رسالة إلى أحرار العالم

الوكيل الاخباري - أصدرت حركة حماس البيان التالي :



بسم الله الرحمن الرحيم



‏ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون



‏بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)



‏بأسمى آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم:



‏الشهيد القائد المجاهد الدكتور تيسير إبراهيم، رئيس القضاء الحركي



‏والشهيد القائد والداعية الدكتور وائل الزرد



‏اللّذين استشهدا برفقة عائلتيهما إثر قصف الاحتلال الصهيوني الهمجي على منازلهم في قطاع غزة، وإننا إذ نزف خبر استشهاد المجاهدين الكبيرين لنؤكد على مُضينا بإذن الله في معركة شعبنا ومقاومته الباسلة "طوفان الأقصى" والتي تستلهم من مسيرة وسيرة القادة الشهداء الكبار، معالم التضحية والإرادة والصمود، حتى نكسر شوكة الاحتلال وغطرسته وعدوانه، وإن جرائم المحتل سنقابلها بالرد المتين والعميق ولن تتوقف عزمات أسودنا حتى نحرر فلسطين والأسرى والمسرى.



‏نترحم على شهداء شعبنا كافةً الذين استباح العدو المجرم دماءهم في غزة العزة، ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين في المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني الفاشي.



‏والله أكبر والنصر لمسرانا وأسرانا وشعبنا وأمتنا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.



‏حركة المقاومة الإسلامية- حماس



‏الثلاثاء : 2 ربيع الآخر 1445هـ

‏الموافق: 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م

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