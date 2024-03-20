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الأربعاء، 20-03-2024 07:05 ص

خلال تواجده في البيت الأبيض .. رئيس وزراء أيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح لغزة

ممم


الوكيل الاخباري - ألقى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، كلمة لافتة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض قارن فيها الأحداث في قطاع غزة بماضي أيرلندا، وتضمنت عتابا للرئيس الأميركي جو بايدن ذي الأصول الأيرلندية.

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واستضاف بايدن رئيس الوزراء الأيرلندي فارادكار في حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في البيت الأبيض.


وفي كلمته، أشار فارادكار إلى أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.


وقارن فارادكار المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده وعاتب الرئيس الأميركي قائلا "يمكننا أن نرى تاريخنا في عيونهم".


وقال فارادكار "عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع".


وشدد فارادكار على أن أيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولفت إلى أن الأيرلنديين "يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة".


وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي بايدن بابنه الذي حارب في العراق والدعم الأميركي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط.


 




 

 


 

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