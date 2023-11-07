رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يطالبون بوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري - ندد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة اليوم الثلاثاء، لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكدوا، في ختام اجتماعهم، أهمية دور المجالس التشريعية في جهود وقف إطلاق النار وسفك الدماء، عبر العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



وعبّروا عن غضبهم واستنكارهم الشديدين للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفين إياها بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال وسط صمت مخزٍ، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.



ونددوا بدعم بعض الدول لقوات الاحتلال وتبرير جرائمها ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر، بل وعرقلتها للقرارات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار.



وناشدوا برلمانات العالم للسعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، داعين هذه البرلمانات إلى حث حكوماتها على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان المحتل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.



بترا