رئيس تونس يدعو إلى وضع حد لـ"إجرام إسرائيل"

الوكيل الاخباري - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد "للإجرام الإسرائيلي ولحرب الإبادة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك في كلمة ألقاها الأحد من جامع الزيتونة بالعاصمة تونس بمناسبة حلول شهر رمضان.

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وقال سعيد إن "الأمة يجب أن تجتمع من أجل وضع حد لجريمة الإبادة التي تقترفها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني".



وأضاف "بالأمس فقط مات العشرات من الفلسطينيين بسبب الجوع والعطش تحت أنظار العالم، إلى جانب من ارتقوا شهداء والذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي الهمجي".



كما أعرب عن أمله في "تحرير كل فلسطين وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ووضع حد للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة".

