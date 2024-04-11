الخميس 11-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسريبات تكشف ما يدور في صفقة التبادل والمدة المتوقعة لاستمرار المفاوضات

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الخميس، 11-04-2024 10:47 م

تسريبات تكشف ما يدور في صفقة التبادل والمدة المتوقعة لاستمرار المفاوضات

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الوكيل الإخباري - نقلت القناة الـ12، عن تسريب لوفد التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي "قد تستمر عاما".

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وأضافت القناة، نقلا عن عضو بفريق المفاوضات الإسرائيلي قوله، إن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا، مضيفا "كنا نحصل على التفويض صباحا، ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".


من جهته، قال مكتب نتنياهو -ردا على تسريب وفد التفاوض- إن "نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة المخطوفين، وهو يرفض اتفاق استسلام"، لافتا إلى أن "حماس هي من تحبط التوصل لصفقة"، وفق قوله.

 




 

 


 

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