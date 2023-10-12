الخميس 12-10-2023
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الخميس، 12-10-2023 07:09 م

أبو عبيدة: استدعينا 3 آلاف مقاتل للمعركة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، إن وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورات في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو.

وأضاف في كلمة مسجلة بثت عبر وسائل الإعلام، "أن معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".

ولفت إلى أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى.

"كنا حريصين على إخفاء النوايا والتدريبات والتحركات قبيل تنفيذ طوفان الأقصى"، بحسب أبو عبيدة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام: "وضعنا خططا مكثفة لتدريب القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة وخطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد".

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