رسالة جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة.. وهذا ما جاء بها

الوكيل الإخباري - قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

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وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية".



ووصل التحذير على منشورات عليها شعار جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الهواتف المحمولة، في أنحاء قطاع غزة.



وذكر المنشور: "تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية". سكاي نيوز





