رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

الوكيل الإخباري- قال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان هناك عدة خروق من قبل الجانب الإسرائيلي في اتفاق تبادل الأسرى.

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وأكد النونو أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى عدم التزام الاحتلال بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.



وأشار المستشار إلى أنه في حال عدم التزام الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، فإن ذلك سيشكل تهديداً لاتفاق التبادل برمته.

ودعا النونو المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان الامتثال بما تم الاتفاق عليه، محذراً من تداول الاتهامات الخاصة بعدم الالتزام، ومؤكداً ضرورة احترام جميع البنود لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق الاستقرار في المنطقة قائلا :" ما زلنا نراقب بنود الاتفاق، ونوجه رسالة إلى الاحتلال والأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة"



واضاف :" منفتحون على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة وقدمنا أمورا لم تكن مشمولة في الصفقة مثل إطلاق سراح التايلنديين"



