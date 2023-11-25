السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

عاجل

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

السبت، 25-11-2023 01:31 م

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

حماس


الوكيل الإخباري- قال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان هناك عدة خروق من قبل الجانب الإسرائيلي في اتفاق تبادل الأسرى.

اضافة اعلان

 

وأكد النونو أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى عدم التزام الاحتلال بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.


وأشار المستشار إلى أنه في حال عدم التزام الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، فإن ذلك سيشكل تهديداً لاتفاق التبادل برمته.

 

ودعا النونو المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان الامتثال بما تم الاتفاق عليه، محذراً من تداول الاتهامات الخاصة بعدم الالتزام، ومؤكداً ضرورة احترام جميع البنود لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق الاستقرار في المنطقة قائلا :" ما زلنا نراقب بنود الاتفاق، ونوجه رسالة إلى الاحتلال والأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة"

واضاف :" منفتحون على دور الوسطاء ومستعدون للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة وقدمنا أمورا لم تكن مشمولة في الصفقة مثل إطلاق سراح التايلنديين"

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٦

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

523767

المفوضية الأوروبية: الشعب الفلسطيني يحتاج ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري

تنزيل (1)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال غرب سلفيت

thumbs_b_c_77363ce7a9ebc525264eabd032afbc24

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

aqabat-gaber

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
حماس

حماس تفاجئ العالم - صورة

244284

حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

تنزيل

السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى

653d11234236042c212ef418

حماس تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

Screenshot 2023-10-28 085606

قيادي في المقاومة يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى

653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس