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السبت، 28-10-2023 05:11 م

حماس تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

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الوكيل الاخباري- أعلنت حركة "حماس" اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين الأسرى لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة.

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وأوضح عضو المكتب السياسي لـحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لإطلاق سراح الأسرى العسكريين الإسرائيليين يتوجب عقد مفاوضات خاصة تسفر عن عملية تبادل للأسرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال: "موقفنا واضح، نحن لا نخلط بين الأسرى، ونقسمهم إلى فئتين، الأولى مدنيون أبرياء سيتم إطلاق سراحهم فلا ذنب لهم، تم أسرهم نتيجة الفوضى التي أعقبت الهزيمة الإسرائيلية وفشلهم الاستخباراتي، وسنفرج عنهم عندما تصبح الظروف مناسبة. أما الفئة الثانية فهم العسكريون الذين يتطلب إطلاقهم مفاوضات خاصة وعمليات تبادل للأسرى".

وأشار أبو مرزوق إلى أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" أسرت مئات العسكريين الإسرائيليين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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