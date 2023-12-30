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السبت، 30-12-2023 08:26 ص

سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

سرايا


الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي, يوم الجمعة, استشهاد اثنين من مقاتليها بجنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى.

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وقالت سرايا القدس في بيان نعي : "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلاً من الشهيدين المجاهدين أحمد علي جبريل ( ٢٨ عام ) أبو حيدر من كتيبة الشهيد علي الأسود_ ساحة سوريا, و محمد فريج الفريج (21) عامًا من كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب_ ساحة لبنان".


وأشارت سرايا القدس إلى أنّ الشهيدان ارتقيا على حدود فلسطين المحتلّة جنوب لبنان أثناء أداء واجبهما القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى.


 




 

 


 

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