سلطة النقد الفلسطينية تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة "الخمسين ديناراً أردنياً"

الوكيل الإخباري - نفت سلطة النقد الفلسطينية، "ما يتم تداوله من إشاعات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين ديناراً أردنياً".

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وأكدت سلطة النقد "ألاّ صحة لهذه الإشاعات، وأن هذه الفئة تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة وقابلة للدفع والإيداع والصرف لدى البنوك والصرافين المرخصين من سلطة النقد."



وطلبت سلطة النقد من الجمهور التوجه أو التواصل مع قاعة (استقبال الجمهور التابعة لسلطة النقد) في قطاع غزة في حال مواجهة أية إشكاليات في عمليات إيداع واستبدال هذه الفئة في البنوك ولدى الصرافين المرخصين.



وطمأنت سلطة النقد الجمهور بأنها "تتابع باستمرار الإصدارات الجديدة وأية تعديلات على فئات العملة المتداولة وتنشر أي قرارات تتعلق باستبدال أو إلغاء أية فئة أو إصدار من أية عملة متداولة في السوق الفلسطيني."

وفا