شاهد : اللحظات الأولى لتنفيذ عملية رعنانا في تل ابيب

الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو اللحظات الاولى لتنفيذ عملية دهس وطعن في تل ابيب اسفرت عن قتيل واصابات بين الاسرائيليين اليوم الاثنين .

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وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 على الأقل بجروح خطيرة في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، بعد إعلان الإسعاف الإسرائيلي إصابة 19 إسرائيليا هناك، بينما قال تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية إن شخصا طعن امرأة واستولى على مركبتها، ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.





