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الأحد، 22-10-2023 10:52 م

شهداء وإصابات في قصف لطيران الاحتلال بغزة

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الوكيل الاخباري-  استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين جنوب ووسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، باستشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، في قصــــف طائرات الاحتـــــلال لمنزل على رؤوس ساكنيه في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وآخر في بلدة القرارة شمالا.

وأوضح مصدر ، أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة أبو حبيس في القرارة، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء، ومنزلا لعائلة الزيتاني في حي الأمل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

 




 

 


 

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