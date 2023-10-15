إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم قرب مخيم العروب

الوكيل الاخباري-

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أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برضوض وكدمات، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، قرب مخيم العروب شمال الخليل.وقال الناشط والإعلامي ثائر الشريف، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، أوقفت مركبة واعتدت بالضرب على ركابها، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات ورضوض.وأضاف الشريف أن قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين الفلسطينيينفي المنطقة، وتقوم باحتجاز مركبات المواطنين والاعتداء عليهم والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم النقالة، بين الحين والآخر.