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الثلاثاء، 10-10-2023 06:45 م

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في غزة

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الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، نقلا عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بوصول شهيدين طفلين وإصابة مواطنين فلسطينيين آخرين في قصف من طائرة حربية استهدف منزلين غرب المدينة.

واستهدفت غارة من الطيران الحربي منزلا في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وفا

 




 

 


 

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