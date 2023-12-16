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اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

السبت، 16-12-2023 06:59 ص

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

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كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.


كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.


كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.


 




 

 


 

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