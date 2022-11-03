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الخميس، 03-11-2022 03:28 م

شهيدان وأربع إصابات برصاص الاحتلال في جنين ومخيمها

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية اليوم الخميس، استشهاد مواطنين فلسطينيين  وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جنين ومخيمها.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما)، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا.

وأضافت أن أحد المصابين ارتقى شهيدا، فيما لا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت "ملحمة"، ودارت مواجهات اطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين .

يذكر أن حفل زفاف الشهيد فاروق كان مقررا يوم السبت المقبل الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

 

وفا

 

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