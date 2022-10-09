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الأحد، 09-10-2022 01:13 م

فلسطين: استهداف الاحتلال للأطفال يتواصل دون أي رادع

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن جرائم قتل وإعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل دون أي رادع.

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وأشارت الخارجية في بيانٍ يوم الأحد، إلى أنها تتابع جرائم الاحتلال بحق الأطفال، وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليًا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على الاحتلال لوقفها فورا، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للمحكمة الجنائية الدولية.


وأوضحت أنّ الاحتلال يستهدف بشكل متعمد، وممنهج، ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتلهم.

 

 صفا


 




 

 


 

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