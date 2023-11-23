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الخميس، 23-11-2023 05:28 م

القسام تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

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الوكيل الإخباري - كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام تفاصيل الاتفاق المبرم مع إسرائيل حول الهدنة الإنسانية في غزة.

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وقالت في بيان، اليوم الخميس، إنه يفترض أن تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م  10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.

وأضافت أن التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

وأشارت إلى أنها تنص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران المعادي أيضا عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال. 

وبيّنت أنه بموجب التهدئة يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، على أن يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً. 

وأوضحت أن التهدئة نصت على أن يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي يوميا لكافة مناطق قطاع غزة.

 




 

 


 

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