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الثلاثاء، 17-10-2023 09:52 ص

صحيفة عبرية: بلاغات عن وجود 300 مفقود منذ بدء عملية طوفان الأقصى

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الوكيل الإخباري - خاص - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه وصل لشرطة الاحتلال ومراكز الإبلاغ من عائلات عن وجود 300 شخص اسرائيلي مفقود، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 من تشرين أول الجاري.

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ونشرت الصحيفة، وفقا لترجمة "الوكيل الإخباري" صور وأسماء المفقودين الذين تم التبليغ عن فقدانهم.


وبينت أن التبليغات عن المفقودين مستمرة حتى اليوم، وهو اليوم 11 على بدء عملية طوفان الأقصى، وما زالت الاتصالات ترد على مدار الساعة.


وقال جيش الاحتلال أمس الاثنين، إن هناك ما لا يقل عن 199 رهينة في قطاع غزة، وإنه أبلغ عائلات هؤلاء الرهائن بذلك.


ويشكل عدد الرهائن الكبير ازمة كبيرة للاحتلال، ويحرج حكومة نتنياهو المتطرفة أمام العالم.

 

 




 

 


 

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