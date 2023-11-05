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الأحد، 05-11-2023 01:04 م

صحيفة عبرية: عشرات مليارات الدولارات سيتكبدها الاحتلال بسبب الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كالكاليست العبرية، اليوم الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة مالية الاحتلال، أن تكلفة الحرب التي يخوضها الاحتلال أمام المقاومة في قطاع غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

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قالت الصحيفة، إن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.


وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.


وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب مابين 17 و20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال على شكل تعويضات للشركات و 10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

 




 

 


 

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