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الإثنين، 05-02-2024 10:03 ص

صورة - "حلل يا دويري" في أسئلة امتحان إحدى الجامعات العريقة في فلسطين

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء  صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين تظهر جزءًا من امتحان اللغة العربية لطلاب جامعة بيرزيت، حيث تم استخدام عبارة "حلل يا دويري" في إحدى الأسئلة.

السؤال نصّ على  : دلالة قول مجاهد في غزة " حلل يا دويري" وتطلب من الطلاب تحليل معنى هذه العبارة بمجموعة من الخيارات المتاحة : الاهانة، التحقير، الفخر والاعتزاز، التعجيز، الاستهزاء.

تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام قد بثت مقطع فيديو يظهر اشتباكها مع قوات الاحتلال والياته، وخلاله صرخ أحد المجاهدين بعبارة "حلل يا دويري"، وهي تشير إلى اللواء المتقاعد فايز الدويري، الذي يعتبر محللا للشؤون العسكرية والعمليات في غزة عبر قناة الجزيرة منذ بدء معركة طوفان الاقصى .

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