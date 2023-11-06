صور الأقمار الصناعية تظهر غزة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - نشر موقع axios الأمريكي، صوراً تم التقاطها من الأقمار الصناعية، بينت قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي الهمجي، المستمر منذ 31 يوماً على مختلف مواقع القطاع.



وقال الموقع، إن القصف أدى إلى تدمير أو إتلاف المساجد والكنائس والمخابز وأجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية الأخرى.



ونقل عن وزارة الصحة في رام الله، أن ما يقرب من نصف الوحدات السكنية في القطاع المحاصر، الذي يسكنه ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص، قد دمرت جزئيا على الأقل.



وأظهر تحليل حديث لبيانات الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن ربع المباني في شمال غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الضربات الإسرائيلية.

اضافة اعلان









