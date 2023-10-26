صور وفيديو-مراسم تشييع جثامين عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

الوكيل الإخباري- شيع أهالي غزة -اليوم الخميس- أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، زوجته وابنه وابنته وحفيده، في إحدى المقابر بغزة، وذلك عقب استشهادهم مساء أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واظهرت مشاهد مشاركة العشرات إلى جانب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في وداع عائلته وسط تواجد الطواقم الإعلامية لتغطية المأساة التي ألمت به.





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pic.twitter.com/l2E7BI99X1 #حرب_غزة بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده.. مشاهد مؤثرة من تشييع أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح بعد استشهادهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة October 26, 2023

الجزيرة