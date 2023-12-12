عائلات قتلى "مهرجان غلاف غزة" يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق

الوكيل الاخباري - دعت عائلات قتلى مهرجان "نوفا" في غلاف غزة الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وذلك للوقوف على ما جرى في السابع من أكتوبر خلال هجوم مقاتلين من حركة حماس على المهرجان ومقتل العشرات.

اضافة اعلان



وجاء على لسان عائلات قتلى أن حوالي 350 إسرائيلي قتلوا في ذلك الهجوم وأن لا احد من الحكومة الإسرائيلية يتواصل معهم بعد الهجوم ولم يطلعهم على ما جرى مع أبنائهم في ذلك اليوم.



واشتكت العائلات من شح المعلومات المتعلقة بذلك الهجوم وذلك في ظل التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية والذي أظهر قيام طائرات مروحية تابعة للاحتلال بإطلاق صواريخ تجاه المشاركين في المهرجان في محاولة لمنع خطفهم ما تسبب بمقتل عدد منهم واحتراق عشرات المركبات.



واجتمعت عائلات قتلى ذلك المهرجان للمرة الاولى في فندق في القدس للمطالبة بموقف موحد إزاء ما حصل مع أبنائهم، وللضغط على الحكومة لكشف المتسببين بذلك الإخفاق وكذلك إبلاغ العائلات بتفاصيل ما جرى في ذلك اليوم.