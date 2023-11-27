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حكومة الاحتلال: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم اليوم

الإثنين، 27-11-2023 04:19 م

حكومة الاحتلال: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم اليوم الاثنين في اليوم الرابع من الهدنة الإنسانية.

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وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.


وحال اكتمال العملية اليوم الاثنين، تكون إسرائيل أطلقت 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 50 مدنيا إسرائيليا، ضمن اتفاق الهدنة الذي يشمل أيضا إدخال مساعدات إنسانية ووقود لقطاع غزة.


 




 

 


 

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