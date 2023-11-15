الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

على ماذا عثرت قوات الاحتلال بعد اقتحام مستشفى الشفاء !؟

الاحتلال يقصف محيط بلدة الخيام اللبنانية

الاحتلال يعتقل 15 طالبة جامعية بالخليل

غارات اسرائيلية وقصف مدفعي شمالي قطاع غزة

قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق اليوم - اسماء

الصحة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية لاقتحام مجمع الشفاء

الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل شقيقين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

روسيا: وصول 70 مواطنا تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

عاجل

مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 06:46 ص

بيان عاجل صادر عن حركة حماس فجر الاربعاء

شعار حماس


الوكيل الاخباري - حملت حركة حماس ، فجر الاربعاء ، الكيان الصهيوني وقادته، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيُحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزّل.

واضافت حركة حماس: تبنّي البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
523746_4_1700028039

مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

main_image65546775e0a4a

الاحتلال يعتقل 15 طالبة جامعية بالخليل

5676yutgy

غارات اسرائيلية وقصف مدفعي شمالي قطاع غزة

11

الصحة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية لاقتحام مجمع الشفاء

11202314225121270344195

غوتيريش يناشد وقف الحرب على غزة

2

الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

أخبار متعلقة
ه

هنية: المقاومة بدأت المعركة باستراتيجية مدوية ما زالت تتحكم في إيقاعها

و

حماس تثمن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي وتدعو لترجمته عمليا

طططط

فيديو - صدمة طفل فلسطيني استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي

تتتت

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

main_image652ee47a1cdbb

هنية: الأمريكيون يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني

ططط

حماس تحمّل رافضي مشروع قرار فتح ممرات إنسانية مسؤولية المجازر بغزة