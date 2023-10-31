عشرات الشهداء والجرحى في قصف على قطاع غزة فجرا

الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع.

اضافة اعلان



وقالت مصادر إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأضافت أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدا.



كما استشهد 18 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، في القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال على منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.



وفي شمال القطاع، ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 فلسطينيين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، وأكد وأكدت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.



وارتقى 7 شهداء، وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون وسط قطاع غزة.



وفا

