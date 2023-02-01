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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 01-02-2023 11:26 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الاقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين المقتحمين قاموا بجولات مشبوهة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة منها لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.


بترا


 




 

 


 

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