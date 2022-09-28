عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية العامة في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته تركزت في الجزء الشرقي منه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في كافة أرجاء الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة بالقدس.



وشهدت أبواب الاقصى إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء عليهم ومنعهم من دخول الاقصى وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المقتحمين .



بترا